Один из богатейших испанцев погиб, рухнув в ущелье со 150 метров на глазах у родных

Основатель компании по дизайну, производству и продаже одежды и галантерейных товаров Mango, один из богатейших людей Испании Исак Андик погиб в результате несчастного случая в горах в Каталонии. Об этом сообщает издание El Pais.

Согласно информации прессы, Андик умер в результате падения в ущелье с высоты 150 метров в муниципалитете Кольбато автономного сообщества Каталония. Бизнесмену был 71 год.

La Vanguardia информирует, что Андик находился на экскурсии с родными. По данным издания, он поскользнулся и упал. Рядом в этот момент находилась его жена и сын Джонатан.

«С глубоким сожалением мы сообщаем о неожиданной смерти Исака Андика, <...> основателя Mango, в результате несчастного случая, произошедшего в эту субботу», — подтвердила гибель предпринимателя пресс-служба компании.

Mango была основана в 1984 году в Барселоне братьями Исаком и Нахманом Андиками. Это вторая крупнейшая компания Испании после Inditex в сфере быстрой моды. 2023 финансовый год она закрыла с рекордными показателями более 3,1 миллиарда евро. Исак Андик родился в Турции. По версии журнала Forbes, он занимал пятое место в списке самых богатых людей Испании с капиталом 4,5 миллиарда долларов. (750-е в мире). При этом бизнесмен был самым богатым человеком Каталонии. Вероятным наследником Андика станет его сын Джонатан, который входит в совет директоров компании.