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Регион
21 декабря, 09:14

Число пострадавших при теракте в Магдебурге выросло до 205

Bild: Полиция подтвердила гибель четырёх человек в Магдебурге, ранены 205

Правоохранители немецкого города Магдебург подтвердили гибель четырёх человек после теракта на рождественской ярмарке. Об этом докладывает газета Bild со ссылкой на полицию.

По данным ведомства, травмы и ранения получили 205 человек, из них 41 — в крайне тяжёлом состоянии здоровья.

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Напомним, 20 декабря несколько автомобилей въехали толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Машины целенаправленно направили в людей, власти назвали случившееся терактом. За рулем оказался уроженец Саудовской Аравии. Сообщали, что виновный является антиисламским активистом. Ранее сообщалось о 68 пострадавших.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / geogif

Николай Рюмин
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