Въехавший в толпу в Германии водитель оказался мигрантом из Саудовской Аравии
Террорист, который въехал в толпу людей на рождественском рынке в немецком Магдебурге, оказался выходцем из Саудовской Аравии. Об этом сообщила газета Die Welt, ссылаясь на источники.
По сведениям издания, задержан мужчина 1974 года рождения. На допросе он рассказал, что арендовал автомобиль, на котором наехал на посетителей рынка в центре города. В салоне лежала сумка, которую сейчас сотрудники полиции изучают на наличие взрывчатых веществ.
Как сообщал Life.ru, в городе Магдебург, расположенном в федеральной земле Саксония-Анхальт, машина въехала в толпу людей на рождественском рынке. Известно о 11 погибших и свыше 60 раненых. СМИ заявляют, что водитель сознательно направил автомобиль на людей. Местные власти подтвердили, что это был теракт.
X / Ian Miles Cheong