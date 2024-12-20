В Магдебурге задержали водителя BMW, въехавшего в людей на рождественском рынке
Немецкая полиция задержала водителя автомобиля, въехавшего в людей на рождественском рынке в Магдебурге. По предварительным данным, он выходец из Сирии.
На видео можно увидеть сотрудников полиции вокруг чёрного BMW, на котором и ехал задержанный мужчина. Власти федеральной земли Саксания-Анхальт назвали произошедшее терактом.
Задержание водителя, въехавшего в людей на рынке в Магдебурге. Видео © X / Musa Kayrak
На данный момент известно об 11 погибших и десятках пострадавших. Другие подробности выясняются. Сейчас рынок закрыт, там работают правоохранители.
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X / Musa Kayrak