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Регион
20 декабря, 19:52

В Магдебурге задержали водителя BMW, въехавшего в людей на рождественском рынке

Немецкая полиция задержала водителя автомобиля, въехавшего в людей на рождественском рынке в Магдебурге. По предварительным данным, он выходец из Сирии.

На видео можно увидеть сотрудников полиции вокруг чёрного BMW, на котором и ехал задержанный мужчина. Власти федеральной земли Саксания-Анхальт назвали произошедшее терактом.

Задержание водителя, въехавшего в людей на рынке в Магдебурге. Видео © X / Musa Kayrak

На данный момент известно об 11 погибших и десятках пострадавших. Другие подробности выясняются. Сейчас рынок закрыт, там работают правоохранители.

В ФРГ задержали исламиста, планировавшего въехать в толпу людей на грузовике перед Рождеством
В ФРГ задержали исламиста, планировавшего въехать в толпу людей на грузовике перед Рождеством
Обложка ©

X / Musa Kayrak

Артур Лапсаков
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