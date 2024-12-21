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21 декабря, 05:21

Власти немецкого Магдебурга уточнили число пострадавших в теракте

В результате теракта в Магдебурге травмы получили 68 человек

В результате теракта в немецком Магдебурге ранения разной степени тяжести получили 68 человек. Уточнённые данные приводит администрация города на своём сайте.

«Экстренные службы подтверждают следующие цифры: два человека погибли, 15 получили тяжёлые ранения, 37 – ранения средней степени тяжести, 16 – лёгкие ранения», — написали представители властей, добавив, что подозреваемый задержан.

МИД Саудовской Аравии осудил теракт на рождественской ярмарке в Германии
МИД Саудовской Аравии осудил теракт на рождественской ярмарке в Германии

Напомним, 20 декабря несколько автомобилей въехали толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Машины целенаправленно направили в людей, власти назвали случившееся терактом. За рулем оказался уроженец Саудовской Аравии. Сообщали, что виновный является антиисламским активистом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kevin Hackert

Николай Рюмин
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