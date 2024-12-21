Власти немецкого Магдебурга уточнили число пострадавших в теракте
В результате теракта в Магдебурге травмы получили 68 человек
В результате теракта в немецком Магдебурге ранения разной степени тяжести получили 68 человек. Уточнённые данные приводит администрация города на своём сайте.
«Экстренные службы подтверждают следующие цифры: два человека погибли, 15 получили тяжёлые ранения, 37 – ранения средней степени тяжести, 16 – лёгкие ранения», — написали представители властей, добавив, что подозреваемый задержан.
Напомним, 20 декабря несколько автомобилей въехали толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Машины целенаправленно направили в людей, власти назвали случившееся терактом. За рулем оказался уроженец Саудовской Аравии. Сообщали, что виновный является антиисламским активистом.
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