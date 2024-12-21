Террорист в Магдебурге оказался беглым работорговцем, которого не выдала ФРГ

Водителем, который въехал в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, оказался антиисламистский активист из Саудовской Аравии. Его обвиняют в терроризме и торговле людьми на родине. Как сообщает издание Berliner Zeitung, этот человек скрывался в Германии. Причем власти ФРГ отказались выдавать его Эр-Рияду.

Талеб Аль Абдулмохсен прибыл в Германию в 2006 году с целью изучить психиатрию, после чего запросил убежище. На его родине, в Саудовской Аравии, его разыскивали за терроризм и торговлю людьми из стран Персидского залива в Европу.

В своём блоге в соцсети X подозреваемый выражал антиисламские взгляды, обвинил Саудовскую Аравию в преступлениях, а также осуждал Германию за якобы исламизацию Европы.