Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 декабря, 03:58
18735

Террорист в Магдебурге оказался беглым работорговцем, которого не выдала ФРГ

Водителем, который въехал в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, оказался антиисламистский активист из Саудовской Аравии. Его обвиняют в терроризме и торговле людьми на родине. Как сообщает издание Berliner Zeitung, этот человек скрывался в Германии. Причем власти ФРГ отказались выдавать его Эр-Рияду.

Талеб Аль Абдулмохсен прибыл в Германию в 2006 году с целью изучить психиатрию, после чего запросил убежище. На его родине, в Саудовской Аравии, его разыскивали за терроризм и торговлю людьми из стран Персидского залива в Европу.

Власти Германии сообщили о двух погибших при наезде автомобиля на толпу
Власти Германии сообщили о двух погибших при наезде автомобиля на толпу

В своём блоге в соцсети X подозреваемый выражал антиисламские взгляды, обвинил Саудовскую Аравию в преступлениях, а также осуждал Германию за якобы исламизацию Европы.

Напомним, 20 декабря несколько машин въехали толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Автомобиль целенаправленно направили в людей, власти назвали случившееся терактом. За рулем оказался уроженец Саудовской Аравии.

Обложка ©

X / Polizei Sachsen-Anhalt

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Германия
  • Саудовская Аравия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar