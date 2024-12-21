Власти Германии сообщили о двух погибших при наезде автомобиля на толпу
В результате трагического инцидента на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщил премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф.
В результате случившегося пострадало свыше 60 человек. Власти назвали произошедшее терактом. Водитель, оказавшийся выходцем из Саудовской Аравии, до сих пор не попадал в поле зрения правоохранительных органов как исламист.
Напомним, 20 декабря несколько автомобилей въехали в толпу людей на рождественском рынке в немецком городе Магдебург, в федеральной земле Саксания-Анхальт. СМИ пишут, что водитель специально направил машину на людей. Изначально сообщалось об 11 погибших. Местные власти назвали случившееся терактом. Позже стало известно, что немецкая полиция задержала водителя автомобиля.
X / Ian Miles Cheong