Власти Германии сообщили о двух погибших при наезде автомобиля на толпу

В результате трагического инцидента на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщил премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф.

В результате случившегося пострадало свыше 60 человек. Власти назвали произошедшее терактом. Водитель, оказавшийся выходцем из Саудовской Аравии, до сих пор не попадал в поле зрения правоохранительных органов как исламист.