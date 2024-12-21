Посольство выясняет, пострадали ли россияне при наезде на толпу в Германии
Российское посольство в Германии выясняет, имеются ли пострадавшие россияне после наезда автомобиля на людей, посетивших рождественскую ярмарку в Магдебурге.
«Представительство России в ФРГ активно взаимодействует с местными органами для проверки присутствия среди пострадавших граждан РФ», — сообщили дипломаты ТАСС.
Они также отметили, что уже создали специальную горячую линию для оказания оперативной консульской помощи.
Напомним, инцидент произошел вечером 20 декабря в Магдебурге, находящемся в земле Саксония-Анхальт. Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке, в результате есть погибшие и раненные. СМИ сообщают о намеренных действиях водителя, который направил машину на людей. Местные власти подтвердили, что произошедшее является террористическим актом.
X / Ian Miles Cheong