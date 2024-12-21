Посольство выясняет, пострадали ли россияне при наезде на толпу в Германии

Российское посольство в Германии выясняет, имеются ли пострадавшие россияне после наезда автомобиля на людей, посетивших рождественскую ярмарку в Магдебурге.

«Представительство России в ФРГ активно взаимодействует с местными органами для проверки присутствия среди пострадавших граждан РФ», — сообщили дипломаты ТАСС.

Они также отметили, что уже создали специальную горячую линию для оказания оперативной консульской помощи.