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20 декабря, 22:16

Посольство выясняет, пострадали ли россияне при наезде на толпу в Германии

Российское посольство в Германии выясняет, имеются ли пострадавшие россияне после наезда автомобиля на людей, посетивших рождественскую ярмарку в Магдебурге.

«Представительство России в ФРГ активно взаимодействует с местными органами для проверки присутствия среди пострадавших граждан РФ», — сообщили дипломаты ТАСС.

Они также отметили, что уже создали специальную горячую линию для оказания оперативной консульской помощи.

Въехавший в толпу в Германии водитель оказался мигрантом из Саудовской Аравии
Въехавший в толпу в Германии водитель оказался мигрантом из Саудовской Аравии

Напомним, инцидент произошел вечером 20 декабря в Магдебурге, находящемся в земле Саксония-Анхальт. Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке, в результате есть погибшие и раненные. СМИ сообщают о намеренных действиях водителя, который направил машину на людей. Местные власти подтвердили, что произошедшее является террористическим актом.

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X / Ian Miles Cheong

Лия Мурадьян
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