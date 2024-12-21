МИД Саудовской Аравии осудил теракт на рождественской ярмарке в Германии

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило теракт, произошедший на рождественской ярмарке в Магдебурге, где автомобиль на высокой скорости врезался в толпу. Соответствующее заявление опубликовано в социальной сети X.

«Министерство иностранных дел выражает осуждение от имени королевства Саудовской Аравии в связи с наездом на ярмарке в городе Магдебурге в Федеративной республике Германии», — говорится в сообщении ведомства.

В заявлении также выражены искренние соболезнования семьям пострадавших и всему немецкому народу. Саудовская Аравия подтвердила свою приверженность борьбе с терроризмом и поддержке международных усилий по обеспечению мира и безопасности. Это заявление важно в контексте задержанного водителя, которым оказался выходец из королевства.