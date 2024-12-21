Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 декабря, 03:10

МИД Саудовской Аравии осудил теракт на рождественской ярмарке в Германии

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило теракт, произошедший на рождественской ярмарке в Магдебурге, где автомобиль на высокой скорости врезался в толпу. Соответствующее заявление опубликовано в социальной сети X.

«Министерство иностранных дел выражает осуждение от имени королевства Саудовской Аравии в связи с наездом на ярмарке в городе Магдебурге в Федеративной республике Германии», — говорится в сообщении ведомства.

В заявлении также выражены искренние соболезнования семьям пострадавших и всему немецкому народу. Саудовская Аравия подтвердила свою приверженность борьбе с терроризмом и поддержке международных усилий по обеспечению мира и безопасности. Это заявление важно в контексте задержанного водителя, которым оказался выходец из королевства.

Власти Германии сообщили о двух погибших при наезде автомобиля на толпу
Власти Германии сообщили о двух погибших при наезде автомобиля на толпу

Напомним, 20 декабря в немецком городе Магдебург, расположенном в федеральной земле Саксания-Анхальт, автомобиль врезался в толпу на рождественском рынке. По сообщениям СМИ, водитель намеренно направил машину в людей. Первоначально сообщалось об 11 погибших, местные власти квалифицировали происшествие как теракт. Позже стало известно, что немецкая полиция задержала водителя.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Артём Гапоненко
  • Новости
  • В мире
  • Саудовская Аравия
  • Германия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar