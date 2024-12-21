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21 декабря, 11:08

Беженец, въехавший в толпу людей в немецком Магдебурге, был под наркотиками

Bild: В крови террориста, который въехал в толпу в Магдебурге, нашли наркотики

Стало известно, что 50-летний водитель Талеб А., который 20 декабря въехал в толпу людей на рождественском рынке в немецком городе Магдебург, находился под воздействием наркотиков. Полицейские обнаружили в крови сирийского беженца запрещённые вещества. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в полиции.

Издание не уточнило, что именно употреблял преступник. Однако первый тест на наличие в крови семи типов наркотических веществ оказался положительным.

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Напомним, что 20 декабря несколько автомобилей въехали в толпу на рождественской ярмарке в Германии. Машины целенаправленно направили в людей, власти назвали случившееся терактом. За рулем оказался уроженец Саудовской Аравии. Виновный является антиисламским активистом. Погибло четыре человека. Ещё 205 были ранены, из них 41 — в крайне тяжёлом состоянии здоровья.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mattomedia KG

Алена Пенчугина
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