Беженец, въехавший в толпу людей в немецком Магдебурге, был под наркотиками

Стало известно, что 50-летний водитель Талеб А., который 20 декабря въехал в толпу людей на рождественском рынке в немецком городе Магдебург, находился под воздействием наркотиков. Полицейские обнаружили в крови сирийского беженца запрещённые вещества. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в полиции.