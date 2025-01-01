Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 января, 12:06

Протаранивший толпу в Новом Орлеане действовал намеренно, пишут СМИ

ABC News: При наезде автомобиля и стрельбе в Новом Орлеане погибли 10 человек

Место инцидента в Новом Орлеане, где мужчина протаранил толпу и открыл огонь. Обложка © X / umadilojan

Место инцидента в Новом Орлеане, где мужчина протаранил толпу и открыл огонь. Обложка © X / umadilojan

В результате инцидента в Новом Орлеане (штат Луизиана, США), где мужчина на грузовом автомобиле совершил наезд на толпу людей, а затем открыл огонь, погибли как минимум 10 человек, пострадали около 30. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, которые приводят журналисты, водитель специально въехал в толпу. Злоумышленник всё ещё находится на свободе. Обстоятельства происшествия выясняются.

Беженец, въехавший в толпу людей в немецком Магдебурге, был под наркотиками
Беженец, въехавший в толпу людей в немецком Магдебурге, был под наркотиками

Напомним, ранее сообщалось, что в США мужчина на грузовике протаранил толпу и открыл огонь. Всё случилось во Французском квартале Нового Орлеана.

Никита Никонов
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar