Протаранивший толпу в Новом Орлеане действовал намеренно, пишут СМИ

В результате инцидента в Новом Орлеане (штат Луизиана, США), где мужчина на грузовом автомобиле совершил наезд на толпу людей, а затем открыл огонь, погибли как минимум 10 человек, пострадали около 30. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на полицию.