Протаранивший толпу в Новом Орлеане действовал намеренно, пишут СМИ
ABC News: При наезде автомобиля и стрельбе в Новом Орлеане погибли 10 человек
Место инцидента в Новом Орлеане, где мужчина протаранил толпу и открыл огонь. Обложка © X / umadilojan
В результате инцидента в Новом Орлеане (штат Луизиана, США), где мужчина на грузовом автомобиле совершил наезд на толпу людей, а затем открыл огонь, погибли как минимум 10 человек, пострадали около 30. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на полицию.
По предварительным данным, которые приводят журналисты, водитель специально въехал в толпу. Злоумышленник всё ещё находится на свободе. Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, ранее сообщалось, что в США мужчина на грузовике протаранил толпу и открыл огонь. Всё случилось во Французском квартале Нового Орлеана.