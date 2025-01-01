ФБР нашла взрывные устройства на месте наезда грузовика на толпу в Новом Орлеане

После наезда на толпу в Новом Орлеане сотрудники ФБР нашли самодельные взрывные устройства (СВУ). Об этом сообщает телеканал Fox News.

«ФБР сообщило об обнаружении самодельных взрывных устройств, следователи работают над тем, чтобы выяснить, являются ли они рабочими», — говорится в публикации.

Об инциденте стало известно днём 1 января по московскому времени. По словам очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости протаранил толпу. Затем водитель вышел из машины и открыл огонь. Полиция начала стрелять в ответ. Обстоятельства случившегося уточняются. Отмечалось, что мужчина действовал намеренно. Согласно предварительной информации, минимум 10 человек погибли и около 30 пострадали.