Более 200 ВСУшников и бронетехника уничтожены ударом «Искандера» под Сумами
«Военкоры Русской Весны»: «Искандер» уничтожил более 200 бойцов ВСУ под Сумами
По базе 82-й десантной бригады ВСУ, расположенной в районе села Юнаковка Сумской области, запущена баллистическая ракета системы «Искандер». В результате атаки уничтожено более 200 украинских солдат и 42 единицы техники. Об этом следует из телеграм-канала «Военкоры Русской Весны».
Момент нанесения удара по позициям ВСУ. Видео © Telegram / Военкоры Русской Весны
«Искандер-М» воздушным подрывом фугасной полутонной боеголовки накрыл стоянку с 42 единицами бронетехники и автомобилями, а также свыше 200 ВСУшников. Возникший в результате пожар был особенно интенсивным в некоторых зонах, где загорелись бронетранспортёры и происходили взрывы из-за детонации амуниционных складов», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны сообщили, что Армия России за неделю нанесла один массированный и 12 групповых ударов по военным целям на территории Украины. В частности, атакам подверглись объекты ОПК Незалежной и пункты дислокации иностранных наёмников.
Telegram / Военкоры Русской Весны