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Регион
3 января, 18:05
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Более 200 ВСУшников и бронетехника уничтожены ударом «Искандера» под Сумами

«Военкоры Русской Весны»: «Искандер» уничтожил более 200 бойцов ВСУ под Сумами

По базе 82-й десантной бригады ВСУ, расположенной в районе села Юнаковка Сумской области, запущена баллистическая ракета системы «Искандер». В результате атаки уничтожено более 200 украинских солдат и 42 единицы техники. Об этом следует из телеграм-канала «Военкоры Русской Весны».

Момент нанесения удара по позициям ВСУ. Видео © Telegram / Военкоры Русской Весны

«Искандер-М» воздушным подрывом фугасной полутонной боеголовки накрыл стоянку с 42 единицами бронетехники и автомобилями, а также свыше 200 ВСУшников. Возникший в результате пожар был особенно интенсивным в некоторых зонах, где загорелись бронетранспортёры и происходили взрывы из-за детонации амуниционных складов», — говорится в сообщении.

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Ранее в Минобороны сообщили, что Армия России за неделю нанесла один массированный и 12 групповых ударов по военным целям на территории Украины. В частности, атакам подверглись объекты ОПК Незалежной и пункты дислокации иностранных наёмников.

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Telegram / Военкоры Русской Весны

Мария Любицкая
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