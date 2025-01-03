Более 200 ВСУшников и бронетехника уничтожены ударом «Искандера» под Сумами

По базе 82-й десантной бригады ВСУ, расположенной в районе села Юнаковка Сумской области, запущена баллистическая ракета системы «Искандер». В результате атаки уничтожено более 200 украинских солдат и 42 единицы техники. Об этом следует из телеграм-канала «Военкоры Русской Весны».

Момент нанесения удара по позициям ВСУ. Видео © Telegram / Военкоры Русской Весны

«Искандер-М» воздушным подрывом фугасной полутонной боеголовки накрыл стоянку с 42 единицами бронетехники и автомобилями, а также свыше 200 ВСУшников. Возникший в результате пожар был особенно интенсивным в некоторых зонах, где загорелись бронетранспортёры и происходили взрывы из-за детонации амуниционных складов», — говорится в сообщении.