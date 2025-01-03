Минобороны сообщило о 12 «ударах возмездия» по объектам ОПК Украины

В течение недели Вооружённые силы России (ВС) нанесли один массированный и 12 групповых ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, а также пунктам дислокации иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 3 января.

«С 28 декабря 2024 г. по 3 января 2025 г. ВС РФ нанесены массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, завод по производству пороховых зарядов, инфраструктура военных аэродромов», — указано в сообщении.

Кроме того, российские войска нанесли удары по складам боеприпасов, базам горючего, цехам сборки, местам хранения ударных БПЛА и безэкипажных катеров ВСУ, а также по пунктам временной дислокации украинских подразделений и зарубежных специалистов, отметили в оборонном ведомстве.