Минобороны доложило о групповом «ударе возмездия» по аэродрому и военному заводу

Под российские «удары возмездия» попали военный аэродром и предприятие, поставлявшее пороховые заряды для нужд Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом докладывает Минобороны РФ.

«Сегодня утром ВС РФ нанесён групповой удар высокоточными средствами поражения и ударными БПЛА по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию военно-промышленного комплекса, производящему пороховые заряды для нужд ВСУ. Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — отчитались в МО.