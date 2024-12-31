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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
31 декабря, 08:55
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Минобороны доложило о групповом «ударе возмездия» по аэродрому и военному заводу

Под российские «удары возмездия» попали военный аэродром и предприятие, поставлявшее пороховые заряды для нужд Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом докладывает Минобороны РФ.

«Сегодня утром ВС РФ нанесён групповой удар высокоточными средствами поражения и ударными БПЛА по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию военно-промышленного комплекса, производящему пороховые заряды для нужд ВСУ. Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — отчитались в МО.

30 декабря сообщалось, что Армия РФ атаковала объекты энергетики военно-промышленного комплекса Украины. Также наши парни смогли поразить аэродромы, склады хранения, пункты управления и места запуска боевых дронов ВСУ. Кроме того была поражена живая киевская сила в 143 районах. А утром 31 декабря серия ударов нанесена по группе бойцов ВСУ в Шостке во время выхода с техникой в районе завода Импульс. Ракеты уложили около 10-ти единиц техники и до роты личного состава. Подполье узнало, что под удар попал и завод в Павлограде, где идёт сборка ракет и проходит обучение ВСУ использованию военной техники НАТО.

Появилось видео уничтожения колонны РСЗО HIMARS в Херсонской области
Появилось видео уничтожения колонны РСЗО HIMARS в Херсонской области
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Life.ru / Шедеврум

Андрей Бражников
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