Минобороны доложило о групповом «ударе возмездия» по аэродрому и военному заводу
Под российские «удары возмездия» попали военный аэродром и предприятие, поставлявшее пороховые заряды для нужд Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом докладывает Минобороны РФ.
«Сегодня утром ВС РФ нанесён групповой удар высокоточными средствами поражения и ударными БПЛА по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию военно-промышленного комплекса, производящему пороховые заряды для нужд ВСУ. Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — отчитались в МО.
30 декабря сообщалось, что Армия РФ атаковала объекты энергетики военно-промышленного комплекса Украины. Также наши парни смогли поразить аэродромы, склады хранения, пункты управления и места запуска боевых дронов ВСУ. Кроме того была поражена живая киевская сила в 143 районах. А утром 31 декабря серия ударов нанесена по группе бойцов ВСУ в Шостке во время выхода с техникой в районе завода Импульс. Ракеты уложили около 10-ти единиц техники и до роты личного состава. Подполье узнало, что под удар попал и завод в Павлограде, где идёт сборка ракет и проходит обучение ВСУ использованию военной техники НАТО.
Life.ru / Шедеврум