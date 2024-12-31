Армия России нанесла ракетный удар по колонне реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атака была произведена в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что Армия РФ атаковала объекты энергетики военно-промышленного комплекса Украины. Также наши парни смогли поразить аэродромы, склады хранения, пункты управления и места запуска боевых дронов ВСУ. Кроме того была поражена живая киевская сила в 143 районах.