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Регион
31 декабря, 08:45
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Появилось видео уничтожения колонны РСЗО HIMARS в Херсонской области

ВС РФ уничтожили колонну РСЗО HIMARS ВСУ в Херсонской области

Армия России нанесла ракетный удар по колонне реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атака была произведена в Херсонской области.

ВС РФ уничтожили колонну РСЗО M142 HIMARS ВСУ в Херсонской области. Видео © Telegram / LOSTARMOUR

ВС РФ уничтожили вооружение противника с помощью оперативно-тактического комплекса. Съёмка велась средствами объективного контроля.

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Ранее сообщалось, что Армия РФ атаковала объекты энергетики военно-промышленного комплекса Украины. Также наши парни смогли поразить аэродромы, склады хранения, пункты управления и места запуска боевых дронов ВСУ. Кроме того была поражена живая киевская сила в 143 районах.

Обложка ©

Telegram / LOSTARMOUR

Наталья Афонина
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