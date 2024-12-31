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Новости СВО. ВС РФ освободили Черкасскую Конопельку, жмут в тиски Покровск, Украину готовят к потере регионов, 31 декабря

ВСУ отступили с ж/д станции в Часовом Яре, Армия России освободила Волчье и продвигается в Суджанском районе — дайджест в материале Life.ru.

30 декабря, 21:07
Российские военные продвигаются в зоне СВО. Обложка © TACC / Александр Река

Российские военные продвигаются в зоне СВО. Обложка © TACC / Александр Река

Российская армия смогла откинуть ВСУ ещё дальше к границе, освободив Черкасскую Конопельку. На Покровском направлении ВС РФ смогли прорваться и выбить украинцев из Новотроицкого, что южнее главного направления удара. В Часовом Яре украинские солдаты оставили железнодорожную станцию. Министр обороны Словакии предрёк передачу украинских территорий России.

Донецкая Народная Республика, 31 декабря

Микрорайон «Южный», а с ним и вся жилая застройка в Курахове, полностью зачищены от присутствия ВСУ. Видео © Telegram / WatGonzo

Основное продвижение ВС РФ происходит на южном участке Покровского направления, наши части стремятся отрезать важные дороги, соединяющие гарнизон ВСУ с внешним миром. Военкор Котенок пишет про это: «Противник подтверждает, что нашим штурмовым группам удалось выбить подразделения ВСУ из Волчьего (Волкова). Подтверждается продвижение наших штурмовиков по балке западнее. Подтверждений выходов российских ДРГ к окраине Удачного пока нет. Сегодня наши штурмы взяли Песчаное. Укропы отошли на высоты с заранее подготовленными опорниками, расположенными по периметру Песчаного. Теперь, чтобы пройти здесь дальше, придётся их брать. Противнику пока удаётся удерживать район Солёное. Продвинулись наши штурмы и в районе Зелёное – Даченское – Лысовка, а так же в районах Проминя, Миролюбовки».

Про освобождение Новотроицкого со ссылкой на Минобороны сообщают «Два Майора»: «Минобороны России официально сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Новотроицкое ДНР. Наши войска ведут бои на южных подступах к Покровску (Красноармейску). Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Новотроицкое Донецкой Народной Республики. Одновременно от Новоелизаветовки ВС России развивают наступление на запад. Новым элементом становятся удары наших войск в районе Воздвиженки. Вероятно, целью таких действий станет нарушение логистики противника по трассе Константиновка – Покровск, проходящей севернее Воздвиженки. Также сообщают о форсировании ВС России реки Казённый Торец под Миролюбовкой».

На Южнодонецком направлении противник, вероятно от безысходности, бросает в бой французские бронемашины почти без брони. Наши бойцы с лёгкостью их уничтожают. С помощью такой лёгкой техники ВСУ пытаются организовывать целые контратаки, но всё напрасно. На Часовоярском направлении наши войска сконцентрировались южнее города и нанесли неожиданный удар по городскому вокзалу. В результате вокзал был взят, о чём жалобно сообщил противник.

Курская область, 31 декабря

11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая орденов Суворова и Жукова бригада (Улан-Удэ, Бурятия) освободила н.п. Черкасская Конопелька. Видео © Telegram / Два Майора

11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая орденов Суворова и Жукова бригада освободила н.п. Черкасская Конопелька. Даже ночью удары по противнику продолжают наноситься с помощью дронов с ночными камерами. За счёт такой круглосуточной работы «северяне» успешно идут вперёд.

Telegram-канал «Северный Ветер» пишет об этом: «Преодолев упорное сопротивление противника, «Бесстрашные» закрепились в селе Черкасская Конопелька. После нанесения комплексного огневого поражения до 50 боевиков 61 ОМБр ВСУ сбежали со своих позиций в окрестностях Агронома — штурмовые отряды «северян» ворвались в населённый пункт, идут бои с прибывшим подкреплением ВСУ. Кроме того, «Бесстрашные» смогли продвинуться в лесополосах Суджанского района. Враг, используя шведские БМП «CV-90», предпринял пять контратак, которые были отражены «северянами». В результате стрелкового боя и комплексного огневого поражения уничтожено свыше 30 нацистов. Наши ракетчики и реактивщики нанесли огневое поражение по скоплению личного состава противника на границе с Курской областью, уничтожив свыше 320 оккупантов, до десяти пикапов, семь боевых бронированных машин и три ПУ БПЛА».

Украине придётся отдать часть территорий

Фото © TACC / Александр Река

Фото © TACC / Александр Река

Калиняк, министр обороны Словакии, решил вслед за своим правительством высказаться о ближайшем будущем Украины. Он сказал следующее: «Украине придётся отдать России часть территорий. Более важным вопросом является не будущие границы, а то, какой будет послевоенная Украина. Возможно, Украина ещё не осознаёт, что она никогда не сможет перенестись в пространство между Германией и Швейцарией, а всегда будет иметь самую длинную границу с Россией». В завершении своей речи министр напомнил, что Словакия заинтересована в как можно более быстром прекращении боевых действий и начале мирного процесса.

Новости СВО. ВС РФ взяли Новотроицкое, взломали оборону ВСУ под Красноармейском, Украина потеряла Курахово, 30 декабря
Новости СВО. ВС РФ взяли Новотроицкое, взломали оборону ВСУ под Красноармейском, Украина потеряла Курахово, 30 декабря
Авторы
Кирилл Золотарев
Кирилл Золотарев
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