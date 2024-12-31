Новости СВО. ВС РФ освободили Черкасскую Конопельку, жмут в тиски Покровск, Украину готовят к потере регионов, 31 декабря ВСУ отступили с ж/д станции в Часовом Яре, Армия России освободила Волчье и продвигается в Суджанском районе — дайджест в материале Life.ru. 30 декабря, 21:07 Российские военные продвигаются в зоне СВО. Обложка © TACC / Александр Река

Российская армия смогла откинуть ВСУ ещё дальше к границе, освободив Черкасскую Конопельку. На Покровском направлении ВС РФ смогли прорваться и выбить украинцев из Новотроицкого, что южнее главного направления удара. В Часовом Яре украинские солдаты оставили железнодорожную станцию. Министр обороны Словакии предрёк передачу украинских территорий России.



Донецкая Народная Республика, 31 декабря

Микрорайон «Южный», а с ним и вся жилая застройка в Курахове, полностью зачищены от присутствия ВСУ. Видео © Telegram / WatGonzo

Основное продвижение ВС РФ происходит на южном участке Покровского направления, наши части стремятся отрезать важные дороги, соединяющие гарнизон ВСУ с внешним миром. Военкор Котенок пишет про это: «Противник подтверждает, что нашим штурмовым группам удалось выбить подразделения ВСУ из Волчьего (Волкова). Подтверждается продвижение наших штурмовиков по балке западнее. Подтверждений выходов российских ДРГ к окраине Удачного пока нет. Сегодня наши штурмы взяли Песчаное. Укропы отошли на высоты с заранее подготовленными опорниками, расположенными по периметру Песчаного. Теперь, чтобы пройти здесь дальше, придётся их брать. Противнику пока удаётся удерживать район Солёное. Продвинулись наши штурмы и в районе Зелёное – Даченское – Лысовка, а так же в районах Проминя, Миролюбовки».

Про освобождение Новотроицкого со ссылкой на Минобороны сообщают «Два Майора»: «Минобороны России официально сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Новотроицкое ДНР. Наши войска ведут бои на южных подступах к Покровску (Красноармейску). Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Новотроицкое Донецкой Народной Республики. Одновременно от Новоелизаветовки ВС России развивают наступление на запад. Новым элементом становятся удары наших войск в районе Воздвиженки. Вероятно, целью таких действий станет нарушение логистики противника по трассе Константиновка – Покровск, проходящей севернее Воздвиженки. Также сообщают о форсировании ВС России реки Казённый Торец под Миролюбовкой».

На Южнодонецком направлении противник, вероятно от безысходности, бросает в бой французские бронемашины почти без брони. Наши бойцы с лёгкостью их уничтожают. С помощью такой лёгкой техники ВСУ пытаются организовывать целые контратаки, но всё напрасно. На Часовоярском направлении наши войска сконцентрировались южнее города и нанесли неожиданный удар по городскому вокзалу. В результате вокзал был взят, о чём жалобно сообщил противник.

Курская область, 31 декабря

11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая орденов Суворова и Жукова бригада (Улан-Удэ, Бурятия) освободила н.п. Черкасская Конопелька. Видео © Telegram / Два Майора

11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая орденов Суворова и Жукова бригада освободила н.п. Черкасская Конопелька. Даже ночью удары по противнику продолжают наноситься с помощью дронов с ночными камерами. За счёт такой круглосуточной работы «северяне» успешно идут вперёд.

Telegram-канал «Северный Ветер» пишет об этом: «Преодолев упорное сопротивление противника, «Бесстрашные» закрепились в селе Черкасская Конопелька. После нанесения комплексного огневого поражения до 50 боевиков 61 ОМБр ВСУ сбежали со своих позиций в окрестностях Агронома — штурмовые отряды «северян» ворвались в населённый пункт, идут бои с прибывшим подкреплением ВСУ. Кроме того, «Бесстрашные» смогли продвинуться в лесополосах Суджанского района. Враг, используя шведские БМП «CV-90», предпринял пять контратак, которые были отражены «северянами». В результате стрелкового боя и комплексного огневого поражения уничтожено свыше 30 нацистов. Наши ракетчики и реактивщики нанесли огневое поражение по скоплению личного состава противника на границе с Курской областью, уничтожив свыше 320 оккупантов, до десяти пикапов, семь боевых бронированных машин и три ПУ БПЛА».

Украине придётся отдать часть территорий

Фото © TACC / Александр Река

Калиняк, министр обороны Словакии, решил вслед за своим правительством высказаться о ближайшем будущем Украины. Он сказал следующее: «Украине придётся отдать России часть территорий. Более важным вопросом является не будущие границы, а то, какой будет послевоенная Украина. Возможно, Украина ещё не осознаёт, что она никогда не сможет перенестись в пространство между Германией и Швейцарией, а всегда будет иметь самую длинную границу с Россией». В завершении своей речи министр напомнил, что Словакия заинтересована в как можно более быстром прекращении боевых действий и начале мирного процесса.

Авторы Кирилл Золотарев