Министр обороны Словакии Калиняк: Украине предстоит смириться с потерей земель
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк в интервью телеканалу te3 выразил мнение, что Украина рано или поздно столкнётся с необходимостью принять утрату части своих территорий. Реальность требует от Киева признания этого факта вне зависимости от текущих политических настроений, считает он.
«Вполне вероятно, что Украина не осознаёт, что никогда не будет находиться между Германией и Швейцарией, но всегда будет иметь самую большую границу с Российской Федерацией», — добавил глава ведомства.
В завершение Калиняк подчеркнул, что Словакия заинтересована в немедленном прекращении боевых действий и проведении мирных переговоров.
Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, однако для этого должны быть созданы определённые нерушимые договорённости. Ещё в ноябре эксперты из Великобритании назвали условие для завершения конфликта. Согласно аналитикам, Киев должен признать потерю некоторых территорий и забыть про какую-либо возможность вступления в НАТО.
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