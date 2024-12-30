Министр обороны Словакии Роберт Калиняк в интервью телеканалу te3 выразил мнение, что Украина рано или поздно столкнётся с необходимостью принять утрату части своих территорий. Реальность требует от Киева признания этого факта вне зависимости от текущих политических настроений, считает он.

«Вполне вероятно, что Украина не осознаёт, что никогда не будет находиться между Германией и Швейцарией, но всегда будет иметь самую большую границу с Российской Федерацией», — добавил глава ведомства.