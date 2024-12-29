Лавров заявил об открытости РФ к переговорам по Украине
Лавров: Россия открыта к переговорам по Украине, но договор не должен нарушаться
Россия открыта к переговорам по Украине, однако для этого должны быть созданы определённые договорённости, которые стороны не смогут в будущем нарушить. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Мы всегда были и остаёмся готовыми к переговорам. Со своей стороны хотел бы особо акцентировать, что речь может идти только о надёжных, юридически обязывающих договорённостях, которые должны устранить первопричины конфликта и в которых должен быть закреплён механизм невозможности их нарушения», — напомнил министр иностранных дел.
Лавров также напомнил, что принципиальна позиция России по данному вопросу была озвучена российским лидером Владимиров Путиным 19 декабря в ходе пресс-конференции по итогам года.
Примечательно, что российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Украиной. Однако в данный момент мирному урегулированию конфликта мешает позиция Киева, что подтверждают в Кремле. Глава государства Владимир Путин также подчёркивает, что Москва согласна заключить мир с Украиной на основе взаимных компромиссов.
VK / МИД России