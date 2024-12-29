Лавров заявил об открытости РФ к переговорам по Украине

Россия открыта к переговорам по Украине, однако для этого должны быть созданы определённые договорённости, которые стороны не смогут в будущем нарушить. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы всегда были и остаёмся готовыми к переговорам. Со своей стороны хотел бы особо акцентировать, что речь может идти только о надёжных, юридически обязывающих договорённостях, которые должны устранить первопричины конфликта и в которых должен быть закреплён механизм невозможности их нарушения», — напомнил министр иностранных дел.