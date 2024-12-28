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Регион
28 декабря, 09:54

В Кремле оценили вероятность переговоров по Украине в первые дни января

Песков: Траектория мирного процесса по Украине не нащупывается из-за Киева

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Украиной. Однако в данный момент мирному урегулированию конфликта мешает позиция Киева. Такое заявление сделал в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Главное — выйти на траекторию такого мирного процесса. Пока эта траектория не нащупывается из-за позиции киевского режима, хорошо известной позиции киевского режима», — пояснил пресс-секретарь президента.

В связи с этим Песков отметил миротворческие усилия ряда государств по Украине. Он напомнил, что Словакия далеко не единственная страна, которая предлагала свою территорию для переговоров по Украине. В то же время представитель Кремля допустил, что данная встреча может пройти в стране, занимающей нейтральную позицию.

Вместе с этим он заявил, что глава государства Владимир Путин не планирует провести какие-либо контакты по урегулированию украинского кризиса в первые дни января.

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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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