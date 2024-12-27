«Мы будем гостеприимны»: Фицо заявил о готовности Словакии принять переговоры по Украине
Фицо заявил о готовности Словакии принять переговоры по Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что Братислава готова принять у себя мирные переговоры по Украине. Об этом политик написал в социальных сетях.
«Если кто-то хочет организовать в Словакии мирные переговоры, то мы будем готовы и гостеприимны», — отметил словакский премьер.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Словакия готова стать площадкой для переговоров РФ и Украины. Наша страна поддерживает данную инициативу. Об этом лидеры разговаривали во время визита Роберта Фицо в Москву. Глава государства также сообщил, что основным предметом обсуждения стало мирное разрешение украинского конфликта.
ТАСС / Артём Геодакян