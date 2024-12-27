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Регион
27 декабря, 17:48

«Мы будем гостеприимны»: Фицо заявил о готовности Словакии принять переговоры по Украине

Фицо заявил о готовности Словакии принять переговоры по Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что Братислава готова принять у себя мирные переговоры по Украине. Об этом политик написал в социальных сетях.

«Если кто-то хочет организовать в Словакии мирные переговоры, то мы будем готовы и гостеприимны», — отметил словакский премьер.

В Словакии обрадовались словам Путина о мирных переговорах с Украиной
В Словакии обрадовались словам Путина о мирных переговорах с Украиной

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Словакия готова стать площадкой для переговоров РФ и Украины. Наша страна поддерживает данную инициативу. Об этом лидеры разговаривали во время визита Роберта Фицо в Москву. Глава государства также сообщил, что основным предметом обсуждения стало мирное разрешение украинского конфликта.

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ТАСС / Артём Геодакян

Алена Пенчугина
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