В Словакии обрадовались словам Путина о мирных переговорах с Украиной

Слова президента России Владимира Путина о возможности мирных переговоров с Украиной в Словакии воспринимаются как позитивный сигнал, отметил словацкий министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. Он заявил, что Братислава выступает за дипломатичное урегулирование конфликта.

«Мы поддерживаем любые мирные инициативы. В этом контексте мы воспринимаем заявление президента России, который допустил, что часть мирных переговоров может быть проведена в Словакии, как позитивный сигнал о скорейшем прекращении этой войны, кровопролития и разрушений», — цитирует Бланара TASR.