В Словакии обрадовались словам Путина о мирных переговорах с Украиной
МИД Словакии: Слова Путина о переговорах по Украине стали позитивным сигналом
Слова президента России Владимира Путина о возможности мирных переговоров с Украиной в Словакии воспринимаются как позитивный сигнал, отметил словацкий министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. Он заявил, что Братислава выступает за дипломатичное урегулирование конфликта.
«Мы поддерживаем любые мирные инициативы. В этом контексте мы воспринимаем заявление президента России, который допустил, что часть мирных переговоров может быть проведена в Словакии, как позитивный сигнал о скорейшем прекращении этой войны, кровопролития и разрушений», — цитирует Бланара TASR.
Он добавил, что Словакия не раз высказывала готовность предоставить свою территорию для переговоров. В связи с этим, заявление Путина о диалоге стало для Словакии позитивным сигналом. Бланар отметил, что Братислава уже информировала Киев о возможности проведения данной беседы на их территории.
Напомним, что ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал с официальным визитом в Россию для встречи с Владимиром Путиным. Переговоры проходили в закрытом режиме и длились несколько часов. Позже российский лидер раскрыл некоторые подробности диалога. Так, он заявил, что Фицо «топил» за мирное урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, Словакия готова предоставить Москве и Киеву территорию для переговоров.
Life.ru