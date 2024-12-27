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Регион
27 декабря, 09:34

В Словакии обрадовались словам Путина о мирных переговорах с Украиной

МИД Словакии: Слова Путина о переговорах по Украине стали позитивным сигналом

Слова президента России Владимира Путина о возможности мирных переговоров с Украиной в Словакии воспринимаются как позитивный сигнал, отметил словацкий министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. Он заявил, что Братислава выступает за дипломатичное урегулирование конфликта.

«Мы поддерживаем любые мирные инициативы. В этом контексте мы воспринимаем заявление президента России, который допустил, что часть мирных переговоров может быть проведена в Словакии, как позитивный сигнал о скорейшем прекращении этой войны, кровопролития и разрушений», — цитирует Бланара TASR.

Он добавил, что Словакия не раз высказывала готовность предоставить свою территорию для переговоров. В связи с этим, заявление Путина о диалоге стало для Словакии позитивным сигналом. Бланар отметил, что Братислава уже информировала Киев о возможности проведения данной беседы на их территории.

Напомним, что ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал с официальным визитом в Россию для встречи с Владимиром Путиным. Переговоры проходили в закрытом режиме и длились несколько часов. Позже российский лидер раскрыл некоторые подробности диалога. Так, он заявил, что Фицо «топил» за мирное урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, Словакия готова предоставить Москве и Киеву территорию для переговоров.

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Life.ru

Полина Никифорова
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