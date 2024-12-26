Путин: Словакия готова стать площадкой для переговоров России и Украины
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru
Во время визита премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию он заявил о готовности государства предоставить территорию для проведения переговоров Москвы и Киева. Наша страна поддерживает данную инициативу.
«Что касается места проведения — да, он (Фицо — прим. Life.ru) сказал, если дойдёт дело до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров. Мы не против», — сказал Путин журналистам.
По словам российского лидера, Словакия занимает позицию нейтралитета, что для нашего государства он считает это приемлемым вариантом.
Ранее стало известно, что Владимир Путин может встретиться с выбранным президентом США Дональдом Трампом на территории Индии или Казахстана. Эти страны, по мнению американиста Геворга Мирзаяна, обеспечат российскому лидеру безопасности.