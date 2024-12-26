Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 декабря, 17:54

Путин: Словакия готова стать площадкой для переговоров России и Украины

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru

Во время визита премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию он заявил о готовности государства предоставить территорию для проведения переговоров Москвы и Киева. Наша страна поддерживает данную инициативу.

«Что касается места проведения — да, он (Фицо — прим. Life.ru) сказал, если дойдёт дело до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров. Мы не против», — сказал Путин журналистам.

По словам российского лидера, Словакия занимает позицию нейтралитета, что для нашего государства он считает это приемлемым вариантом.

Захарова считает, что Фицо не волнуют оскорбления со стороны Зеленского
Захарова считает, что Фицо не волнуют оскорбления со стороны Зеленского

Ранее стало известно, что Владимир Путин может встретиться с выбранным президентом США Дональдом Трампом на территории Индии или Казахстана. Эти страны, по мнению американиста Геворга Мирзаяна, обеспечат российскому лидеру безопасности.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Путин
  • Роберт Фицо
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar