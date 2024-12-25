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25 декабря, 08:25

Захарова считает, что Фицо не волнуют оскорбления со стороны Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не обращает внимания на оскорбления со стороны Владимира Зеленского, вызванные его визитом в Москву. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Фицо получает информацию о происходящем, но, на мой взгляд, это его уже совершенно не волнует. Он находится на другом уровне восприятия действительности. Оскорбления, исходящие от Зеленского или кого-либо еще, для него не имеют значения», — отметила она.

Захарова добавила, что те, кто оскорбляет Фицо, сами себя компрометируют, тогда как сам премьер Словакии сосредоточен на решении важных задач и защите национальных интересов своей страны.

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Напомним, что Роберт Фицо посетил Россию с официальным визитом для встречи с Владимиром Путиным 22 декабря. Переговоры проходили в закрытом формате и длились несколько часов. Позже премьер-министр объяснил причины своего визита в Москву, отметив, что это была реакция на недавнее заявление Владимира Зеленского, который выступил против продолжения транзита газа через Украину.

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ТАСС / Владимир Гердо, Артем Геодакян

Марина Фещенко
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