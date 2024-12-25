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25 декабря, 14:44

Раскрыты две страны, где может состояться встреча Путина и Трампа

Американист Мирзаян: Встреча Путина и Трампа может пройти в Казахстане или Индии

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото © kremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото © kremlin.ru

Предполагаемая встреча президентов РФ Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом может пройти в стране, способной обеспечить безопасность российскому лидеру. Таким мнением поделился с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ, американист Геворг Мирзаян.

Он подчеркнул, что Путин точно не будет посещать США из соображений безопасности. Визит республиканца в Москву возможен, но маловероятен.

«Встреча должна пройти на территории государства, в котором российские спецслужбы могут обеспечить безопасность президента. Речь идёт, например, о Казахстане или Индии», — отметил эксперт.

В Кремле рассказали о предложениях нескольких стран по встрече Путина и Трампа
В Кремле рассказали о предложениях нескольких стран по встрече Путина и Трампа

Мирзаян добавил, что одна встреча Путина и Трампа не решит украинский конфликт. Соглашения о прекращении огня не удастся достичь, пока на Украине не пройдут выборы нового легитимного лидера, считает американист.

Ранее в США оценили вероятность встречи Путина и Зеленского в Вашингтоне. Американцы сомневаются, что такое возможно. Такой сценарий реален только в «каком-нибудь фантастическом измерении», но на практике шансы на его реализацию ничтожно малы, считают эксперты.

Алёна Зиновьева
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