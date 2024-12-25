Раскрыты две страны, где может состояться встреча Путина и Трампа

Предполагаемая встреча президентов РФ Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом может пройти в стране, способной обеспечить безопасность российскому лидеру. Таким мнением поделился с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ, американист Геворг Мирзаян.

Он подчеркнул, что Путин точно не будет посещать США из соображений безопасности. Визит республиканца в Москву возможен, но маловероятен.

«Встреча должна пройти на территории государства, в котором российские спецслужбы могут обеспечить безопасность президента. Речь идёт, например, о Казахстане или Индии», — отметил эксперт.

Мирзаян добавил, что одна встреча Путина и Трампа не решит украинский конфликт. Соглашения о прекращении огня не удастся достичь, пока на Украине не пройдут выборы нового легитимного лидера, считает американист.