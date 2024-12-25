Вероятность, что в Вашингтоне состоится встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, предложенная будущим специальным посланником Кит Келлогом, крайне низка. Такое заявление сделал бывший американский дипломат Джим Джатрас.

«Это теоретически возможно, но в реальности маловероятно. Прежде всего, трудно представить, что Путина пригласят. Хотелось бы ошибаться, но сложно визуализировать, как это могло бы произойти, принимая во внимание ордер на его арест от Международного уголовного суда. Несмотря на то, что США не подписали Римский статут и это не создает юридических проблем, учитывая негативное восприятие Путина в западных медиа и среди американских политиков, сложно представить, что Трамп решит пригласить его в Вашингтон», — сказал Джатрас в беседе с РИА Новости.

По мнению Джатраса, такой сценарий реален только в «каком-нибудь фантастическом измерении», но на практике шансы на его реализацию ничтожно малы. Отметив возможный визит Зеленского на инаугурацию Трампа, Джатрас подчеркнул, что его присутствие в Вашингтоне не столь важно.

«Зеленский мог бы приехать, но это мало кого интересует. По сути, он является марионеткой разведок США и Британии», — добавил бывший дипломат.