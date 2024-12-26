«Топил за переговоры»: Путин раскрыл детали закрытых переговоров с Фицо
Путин: Фицо «топил» за мирное урегулирование на Украине во время поездки в РФ
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru
Во время визита в Москву премьер-министра Словакии Роберта Фицо основным предметом обсуждения стало мирное разрешение конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Он-то как раз прежде всего и главным образом говорил о мирном урегулировании на украинском направлении. Он за это, что называется, и «подтапливал», «топил» за это», — заявил Путин журналистам.
Напомним, 22 декабря Роберт Фицо совершил официальный визит в Россию для встречи с Владимиром Путиным. Переговоры проходили в закрытом режиме и длились несколько часов. Позже премьер-министр объяснил цель своего визита, указав на реакцию на недавние слова Владимира Зеленского, который выступил против продолжения транзита газа через территорию Украины.