«Топил за переговоры»: Путин раскрыл детали закрытых переговоров с Фицо

Во время визита в Москву премьер-министра Словакии Роберта Фицо основным предметом обсуждения стало мирное разрешение конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Он-то как раз прежде всего и главным образом говорил о мирном урегулировании на украинском направлении. Он за это, что называется, и «подтапливал», «топил» за это», — заявил Путин журналистам.