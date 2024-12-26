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Регион
26 декабря, 18:53

Путин объяснил, как предотвратить разжигание конфликтов на границе России

Путин: Чтобы не дать разжечь ситуацию на границах России, надо быть сильными

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин считает, что нужно быть сильными, чтобы пресечь попытки «поджечь» ситуацию у границ России с соседними странами. Об этом российский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов.

«Быть сильными», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

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Путин: Достижение целей СВО — задача номер один в 2025 году

В ходе общения с журналистами Путин сделал ряд важных заявлений. Например, глава государства отметил, что российская экономика выросла почти на 4% за 2024 год, поговоркой высказался о завершении конфликта на Украине в 2025-м, а также заявил о готовности снова применить «Орешник». Кроме того, российский лидер раскрыл детали закрытых переговоров с Фицо и ответил на вопрос Александра Юнашева о победе нашей страны в следующем году.

Ольга Сливченко
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