Российская экономика демонстрирует положительную динамику, прогнозируется рост на уровне приблизительно 4% в течение 2024 года. С таким утверждением выступил президент страны Владимир Путин в своём обращении к журналистам.

Для сравнения, в зоне евро темпы экономического роста составляют скромный 1%, в то время как в соседней Республике Беларусь ожидается рост в диапазоне 5,4-5,5% по итогам текущего года.

«В России мы тоже в целом довольны результатами — 3,9%, скорее всего будет под 4%, но в Беларуси 5,5% — это хороший результат», — сказал российский лидер.