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26 декабря, 17:02

Путин: Российская экономика выросла почти на 4% за 2024 год

Российская экономика демонстрирует положительную динамику, прогнозируется рост на уровне приблизительно 4% в течение 2024 года. С таким утверждением выступил президент страны Владимир Путин в своём обращении к журналистам.

Для сравнения, в зоне евро темпы экономического роста составляют скромный 1%, в то время как в соседней Республике Беларусь ожидается рост в диапазоне 5,4-5,5% по итогам текущего года.

«В России мы тоже в целом довольны результатами — 3,9%, скорее всего будет под 4%, но в Беларуси 5,5% — это хороший результат», — сказал российский лидер.

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Ранее Путин уже делал важное заявление о российской экономике. Президент ранее отмечал, что она достигла стабильного состояния, несмотря на непрекращающиеся внешние вызовы, в том числе санкционное давление. Тем не менее он выразил обеспокоенность по поводу роста инфляции и перегрева экономики.

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Shutterstock / FOTODOM / Who is Danny

Николь Вербер
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