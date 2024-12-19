Путин указал на тревожную ситуацию с инфляцией и разогрев экономики

Президент РФ Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции назвал тревожной ситуацию с инфляцией и обратил внимание на разогрев экономики. Однако он подчеркнул, что в целом положение стабильное.

«Да, конечно, таким тревожным сигналом является инфляция. Инфляция составляет 9,2%-9,3%, однако заработные платы в реальном выражении выросли сильнее инфляции… Так что в целом ситуация стабильная и надёжная, есть некоторые проблемы с инфляцией, разогрев экономики», — отметил глава государства.