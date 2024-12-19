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19 декабря, 09:32

Путин указал на тревожную ситуацию с инфляцией и разогрев экономики

Президент РФ Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции назвал тревожной ситуацию с инфляцией и обратил внимание на разогрев экономики. Однако он подчеркнул, что в целом положение стабильное.

«Да, конечно, таким тревожным сигналом является инфляция. Инфляция составляет 9,2%-9,3%, однако заработные платы в реальном выражении выросли сильнее инфляции… Так что в целом ситуация стабильная и надёжная, есть некоторые проблемы с инфляцией, разогрев экономики», — отметил глава государства.

Путин пояснил, что цифры по инфляции в 9% – средние по стране. Поскольку Россия огромная, показатели разнятся в разны уголках.

Напомним, сегодня в 12:00 стартовала программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — это итоговая пресс-конференция главы государства, совмещённая с прямой линией. Первым стал вопрос «Сошёл ли мир с ума?». Прямую трансляцию смотрите на Life.ru.

Цвет настроения — красный! Фоторепортаж Life.ru с Гостиного двора перед прямой линией Путина
Цвет настроения — красный! Фоторепортаж Life.ru с Гостиного двора перед прямой линией Путина
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Life.ru

Андрей Бражников
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