«Я в Бога верю, а Бог с нами»: Путин ответил на вопрос Юнашева о победе России

Президент РФ Владимир Путин отметил, что у него есть достаточно полная информация о ходе специальной военной операции. Об этом российский лидер сообщил, отвечая на вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева о том, считает ли он, что конфликт с Украиной закончится в 2025 году победой России. Глава государства ответил, что главное — это вера в Бога, который, по его мнению, на стороне России.