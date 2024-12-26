«Я в Бога верю, а Бог с нами»: Путин ответил на вопрос Юнашева о победе России
Путин заявил, что владеет полной информацией о ходе СВО
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин отметил, что у него есть достаточно полная информация о ходе специальной военной операции. Об этом российский лидер сообщил, отвечая на вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева о том, считает ли он, что конфликт с Украиной закончится в 2025 году победой России. Глава государства ответил, что главное — это вера в Бога, который, по его мнению, на стороне России.
Путин ответил на вопрос о победе России. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Я в Бога верю, а Бог с нами», — отметил российский лидер.
Ранее Путин подчеркнул, что атаки на территорию России не останутся без реакции, и в случае необходимости может быть использовано более мощное вооружение. Он также добавил, что РФ всегда отвечает зеркально. Кроме того, президент отметил, что российское руководство заинтересовано в скорейшем завершении конфликта на Украине.