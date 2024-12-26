Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 декабря, 18:07

«Я в Бога верю, а Бог с нами»: Путин ответил на вопрос Юнашева о победе России

Путин заявил, что владеет полной информацией о ходе СВО

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин отметил, что у него есть достаточно полная информация о ходе специальной военной операции. Об этом российский лидер сообщил, отвечая на вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева о том, считает ли он, что конфликт с Украиной закончится в 2025 году победой России. Глава государства ответил, что главное — это вера в Бога, который, по его мнению, на стороне России.

Путин ответил на вопрос о победе России. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Я в Бога верю, а Бог с нами», — отметил российский лидер.

«Мы не спешим»: Путин заявил о готовности снова применить «Орешник»
«Мы не спешим»: Путин заявил о готовности снова применить «Орешник»

Ранее Путин подчеркнул, что атаки на территорию России не останутся без реакции, и в случае необходимости может быть использовано более мощное вооружение. Он также добавил, что РФ всегда отвечает зеркально. Кроме того, президент отметил, что российское руководство заинтересовано в скорейшем завершении конфликта на Украине.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar