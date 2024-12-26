Путин: Россия всегда отвечает зеркально на удары по своей территории

Президент России Владимир Путин заявил, что удары по территории РФ не останутся без ответа, и при необходимости будет применяться более мощное оружие. Он отметил, что Россия всегда отвечает зеркально: если против страны используется определённое вооружение, то Москва использует аналогичное.

Путин также привёл в пример случай, когда противник применил пять-семь систем ATACMS, на что российская армия ответила комплексным ударом, осуществив 221 удар высокоточным дальнобойным оружием.