Путин: Россия всегда отвечает зеркально на удары по своей территории
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что удары по территории РФ не останутся без ответа, и при необходимости будет применяться более мощное оружие. Он отметил, что Россия всегда отвечает зеркально: если против страны используется определённое вооружение, то Москва использует аналогичное.
Путин также привёл в пример случай, когда противник применил пять-семь систем ATACMS, на что российская армия ответила комплексным ударом, осуществив 221 удар высокоточным дальнобойным оружием.
Ранее Путин заявил, что российское руководство проявляет заинтересованность в быстром завершении конфликта на Украине. При этом было подчёркнуто, что Россия открыта для любых инициатив, способствующих разрешению ситуации, однако она с недоверием относится к слишком оптимистичным ожиданиям.