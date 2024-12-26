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Регион
26 декабря, 17:34

Путин: Россия всегда отвечает зеркально на удары по своей территории

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что удары по территории РФ не останутся без ответа, и при необходимости будет применяться более мощное оружие. Он отметил, что Россия всегда отвечает зеркально: если против страны используется определённое вооружение, то Москва использует аналогичное.

Путин также привёл в пример случай, когда противник применил пять-семь систем ATACMS, на что российская армия ответила комплексным ударом, осуществив 221 удар высокоточным дальнобойным оружием.

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Ранее Путин заявил, что российское руководство проявляет заинтересованность в быстром завершении конфликта на Украине. При этом было подчёркнуто, что Россия открыта для любых инициатив, способствующих разрешению ситуации, однако она с недоверием относится к слишком оптимистичным ожиданиям.

Александра Мышляева
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