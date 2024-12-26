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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
26 декабря, 18:14

Путин: Достижение целей СВО — задача номер один в 2025 году

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что главной задачей в 2025 году является достижение целей специальной военной операции. По его словам, победа — задача номер один.

«Исходим из того, что будем решать все задачи специальной военной операции. Это вообще задача номер один. Будем поддерживать ребят наших, которые, вот мы с вами разговариваем, они сражаются», — сказал он в беседе с журналистами.

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Путин: Россия всегда отвечает зеркально на удары по своей территории

Ранее Путин отметил, что Москва может вновь использовать гиперзвуковую ракетную систему «Орешник», если возникнет такая необходимость, но спешить с этим не собирается. Он также подчеркнул, что Россия нацелена на завершение конфликта в Украине, а не на его заморозку. Президент выразил готовность рассмотреть любые предложения и поддержать разные инициативы.

Александра Мышляева
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