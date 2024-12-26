Путин: Достижение целей СВО — задача номер один в 2025 году

Президент РФ Владимир Путин заявил, что главной задачей в 2025 году является достижение целей специальной военной операции. По его словам, победа — задача номер один.

«Исходим из того, что будем решать все задачи специальной военной операции. Это вообще задача номер один. Будем поддерживать ребят наших, которые, вот мы с вами разговариваем, они сражаются», — сказал он в беседе с журналистами.