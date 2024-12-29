Лавров заявил, что предложения Трампа по Украине не устраивают Россию

Россию не устраивают предложения избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он вспомнил, что в своём интервью журналу «Тайм» Трамп говорил не о прекращении, а о «заморозке» конфликта и передаче ответственности за него европейцам.

«Нас, конечно, не устраивают звучащие от имени представителей команды избранного президента предложения отложить украинское членство в НАТО на 20 лет, а также ввести на Украину миротворческий контингент «британских и европейских сил», — сказал Лавров в интервью ТАСС.

На данный момент никаких официальных предложений от американских властей по поводу решения конфликта на Украине не поступало. Лавров напомнил, что Трамп сможет вступать в контакт с российскими властями только после инаугурации 20 января следующего года. Сейчас все решения принимает действующий президент США Джо Байден.