СМИ узнали о планах Трампа принудить Украину к миру без гарантий безопасности

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации 20 января может принудить Украину к миру без предоставления гарантий безопасности. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Трамп навязывает Украине мирное соглашение без сопутствующих гарантий безопасности. Санкции против России смягчены», — говорится в материалах издания.

В газете уточнили, что республиканец в рамках усилий по урегулированию украинского конфликта может пригласить президента России Владимира Путина в свою резиденцию в Мар-а-Лаго «на ужин в честь Дня благодарения». По мнению источников FT, может состояться крупная сделка между США, РФ и Китаем, по условиям которой Вашингтон якобы уступит ряд сфер влияния.