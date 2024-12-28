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28 декабря, 18:09

СМИ узнали о планах Трампа принудить Украину к миру без гарантий безопасности

FT: Трамп может заставить Украину пойти на мир без гарантий безопасности

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации 20 января может принудить Украину к миру без предоставления гарантий безопасности. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Трамп навязывает Украине мирное соглашение без сопутствующих гарантий безопасности. Санкции против России смягчены», — говорится в материалах издания.

В газете уточнили, что республиканец в рамках усилий по урегулированию украинского конфликта может пригласить президента России Владимира Путина в свою резиденцию в Мар-а-Лаго «на ужин в честь Дня благодарения». По мнению источников FT, может состояться крупная сделка между США, РФ и Китаем, по условиям которой Вашингтон якобы уступит ряд сфер влияния.

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Ранее Трамп решил переложить финансовое бремя от поддержки Украины с США на Европу. Он призывает европейские страны увеличить поддержку Киева, намекая на возможное сокращение помощи в области безопасности от Штатов, которые являются главным спонсором киевского режима.

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Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Алена Пенчугина
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