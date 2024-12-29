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29 декабря, 11:41

Мельник допустил завершение конфликта на Украине без членства в НАТО

Мельник заявил, что Украина согласна на несвязанные с НАТО гарантии защиты

Киев готов рассмотреть возможность завершения военных действий при условии получения гарантий безопасности, которые не привязаны к НАТО. Это заявление сделал украинский постпред при ООН Андрей Мельник, как сообщает Berliner Morgenpost. Он подчеркнул, что временные соглашения могут стать элементом возможного мира с Москвой. Мельник также добавил, что Германия и другие страны Европы должны усилить свою военную поддержку Украины.

«Членство Украины в НАТО остаётся на повестке дня. Тем не менее вопрос о гарантиях безопасности имеет для нас центральное значение как временное решение. Но это должно выходить за рамки чисто политических обещаний, подобных Будапештскому меморандуму 1994 года», — объяснил он.

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Ранее стало известно, что США и страны Европы намерены предоставить Украине защиту, аналогичную коллективной обороне НАТО, однако без предоставления членства в альянсе. Киев стремится к защите в рамках формата Североатлантического альянса. Тем не менее, как администрация Джо Байдена, так и новая команда Дональда Трампа не готовы реализовать такую возможность в разгар или вскоре после специальной военной операции.

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ТАСС / dpa / Michael Kappeler

Александра Мышляева
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