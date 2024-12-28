Важные вопросы по Украине, в частности, переговоры о мире, будут решаться только Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

«Даже если некоторые европейцы сейчас громко говорят о своём, решение о прекращении огня на Украине будет приниматься сверхдержавами — США и Россией. Критические вопросы будут обсуждаться на двусторонней основе», — указано в материале.

Авторы статьи отметили, что у США и РФ есть позиции, несоблюдение которых для одной или другой стороны является неприемлемым. Например, Москва не согласится на присутствие иностранных бойцов на Украине, как и на членство этой страны в НАТО. Если Запад будет настаивать на соблюдении этих вопросов, то переговоры провалятся, пишет издание.