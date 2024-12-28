«Решат сверхдержавы»: В Германии раскрыли, кто определит судьбу Украины
Berliner Zeitung: Переговоры по Украине будут проводиться между Россией и США
Важные вопросы по Украине, в частности, переговоры о мире, будут решаться только Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.
«Даже если некоторые европейцы сейчас громко говорят о своём, решение о прекращении огня на Украине будет приниматься сверхдержавами — США и Россией. Критические вопросы будут обсуждаться на двусторонней основе», — указано в материале.
Авторы статьи отметили, что у США и РФ есть позиции, несоблюдение которых для одной или другой стороны является неприемлемым. Например, Москва не согласится на присутствие иностранных бойцов на Украине, как и на членство этой страны в НАТО. Если Запад будет настаивать на соблюдении этих вопросов, то переговоры провалятся, пишет издание.
А ранее Life.ru писал, что Украина не хочет переговоров из-за страха лишиться денег. По словам британского аналитика Александра Меркуриса, Незалежная специально выдвигает невыполнимые требования, чтобы разрушить весь переговорный процесс.
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