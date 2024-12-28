Кирби: Переговоры по Украине должны вестись исключительно с согласия Зеленского
Любые переговоры, направленные на урегулирование конфликта на Украине, должны проводиться исключительно с согласия Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Комментируя предложение Словакии о предоставлении своей территории для контактов двух стран, отставной контр-адмирал подчеркнул, что в случае начала переговорного процесса Украина должна оставаться в центре внимания. По его мнению, только Зеленский может решить, когда и при каких условиях Киев будет готов вступить в диалог.
«Мы не будем действовать без его согласия. Мы уверены, что любые переговоры должны проходить при его полном участии и в том контексте, который он сочтёт нужным», — отметил Кирби.
В завершение координатор отметил, что любые государства, желающие сыграть роль в переговорах, должны полностью поддерживать Украину и её руководство. Это касается как Словакии, так и других потенциальных посредников.
Ранее помощник Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что Незалежная сдаст свои позиции на переговорах России без помощи американцев. По его словам, США могут стать рычагом для достижения приемлемых для Киева результатов.
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