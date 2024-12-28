Кирби: Переговоры по Украине должны вестись исключительно с согласия Зеленского

Любые переговоры, направленные на урегулирование конфликта на Украине, должны проводиться исключительно с согласия Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Комментируя предложение Словакии о предоставлении своей территории для контактов двух стран, отставной контр-адмирал подчеркнул, что в случае начала переговорного процесса Украина должна оставаться в центре внимания. По его мнению, только Зеленский может решить, когда и при каких условиях Киев будет готов вступить в диалог.

«Мы не будем действовать без его согласия. Мы уверены, что любые переговоры должны проходить при его полном участии и в том контексте, который он сочтёт нужным», — отметил Кирби.

В завершение координатор отметил, что любые государства, желающие сыграть роль в переговорах, должны полностью поддерживать Украину и её руководство. Это касается как Словакии, так и других потенциальных посредников.