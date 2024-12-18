Салливан: Без помощи США Украина сдаст позиции на переговорах с Россией

Позиции Украины на потенциальных мирных переговорах с Россией будут ослаблены, если Соединённые Штаты перестанут оказывать Киеву поддержку. Такое заявление в Нью-Йорке сделал помощник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

По мнению политика, содействие со стороны США станет своеобразным рычагом для достижения приемлемых для Незалежной результатов.

«Если мы просто возьмём и заявим, что собираемся заключить сделку без этой детали, то Украина будет поставлена не в лучшую позицию на переговорах», — добавил он.