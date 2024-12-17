«Ирония судьбы»: Словами Путина об Украине восхитились на Западе
Журналист Боуз: Путин обеспокоен судьбой украинцев больше, чем Зеленский
Президент России Владимир Путин более обеспокоен судьбой украинцев, чем Владимир Зеленский. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
«По иронии судьбы, Владимир Путин больше заботится о простых украинцах, чем Зеленский», — отреагировал Боуз.
Журналист прокомментировал заявления, озвученные российским лидером во время заседания коллегии Минобороны, прошедшего накануне. Во время выступления Путин осудил потенциальное снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет. Подобные решения президент назвал преступлением, так как оно не поможет Киеву переломить ход спецоперации (СВО).
Напомним, что ранее США призвали отправлять на фронт 18-летних украинцев. При этом американские власти обещают «подарить» солдатам оружие на совершеннолетие. Однако Зеленский и вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отвергли эту идею. Позднее данное предложение Штатов прокомментировал Путин, сравнив Украину с гитлеровской Германией.
Life.ru