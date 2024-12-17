«Ирония судьбы»: Словами Путина об Украине восхитились на Западе

Президент России Владимир Путин более обеспокоен судьбой украинцев, чем Владимир Зеленский. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Журналист прокомментировал заявления, озвученные российским лидером во время заседания коллегии Минобороны, прошедшего накануне. Во время выступления Путин осудил потенциальное снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет. Подобные решения президент назвал преступлением, так как оно не поможет Киеву переломить ход спецоперации (СВО).