На Украине ответили на призыв США мобилизовывать 18-летних

Западные чиновники пытаются сбросить с себя ответственность, когда предлагают Киеву снизить возраст мобилизации населения. Данное решение точно не должно исходить от Белого дома, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«(Требования о снижении мобилизационного возраста на Украине) не могут быть продиктованы заявлениями должностных лиц Белого дома или кого-либо другого. Это не позиция – это реальность. Военные должны быть обеспечены. Я лично воспринимаю это как желание снять ответственность за те договоренности, которые были раньше», — приводит слова Стефанишиной украинское СМИ.