На Украине ответили на призыв США мобилизовывать 18-летних
Вице-премьер Украины Стефанишина осудила США за призыв мобилизовать 18-летних
Западные чиновники пытаются сбросить с себя ответственность, когда предлагают Киеву снизить возраст мобилизации населения. Данное решение точно не должно исходить от Белого дома, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
«(Требования о снижении мобилизационного возраста на Украине) не могут быть продиктованы заявлениями должностных лиц Белого дома или кого-либо другого. Это не позиция – это реальность. Военные должны быть обеспечены. Я лично воспринимаю это как желание снять ответственность за те договоренности, которые были раньше», — приводит слова Стефанишиной украинское СМИ.
Напомним, что призывы отправлять на фронт 18-летних украинцев прозвучали ранее из США. При этом американские власти обещают «подарить» новоиспечённым солдатам оружие на совершеннолетие. Киевский режим противится, но тем временем бросает на верную смерть тысячи граждан страны, которых отлавливают на улице, словно зверей.
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