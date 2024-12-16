Путин сравнил Украину с гитлеровской Германией, вспомнив «гитлерюгенд»
Путин: Украину не спасёт понижение мобилизационного возраста даже до 14 лет
Украину не спасёт даже понижение мобилизационного возраста до 14 лет, уверен глава государства Владимир Путин. На итоговой коллегии Минобороны российский лидер заявил, что призыв 18-летних украинцев в ВСУ будет являться преступлением.
«Я думаю, что очередным преступлением будет снижение мобилизационного возраста до 18 лет. Это именно преступление, потому что снижай хоть до 14, как в гитлеровской Германии, создавай «гитлерюгенд», ситуацию на поле боя это не поменяет. Это всем понятно», — заявил Путин.
Напомним, что США ранее призвали отправлять на фронт 18-летних украинцев. При этом американские власти обещают «подарить» солдатам оружие на совершеннолетие. Однако Владимир Зеленский и вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отвергли эту идею.
Life.ru