Путин сравнил Украину с гитлеровской Германией, вспомнив «гитлерюгенд»

Украину не спасёт даже понижение мобилизационного возраста до 14 лет, уверен глава государства Владимир Путин. На итоговой коллегии Минобороны российский лидер заявил, что призыв 18-летних украинцев в ВСУ будет являться преступлением.

«Я думаю, что очередным преступлением будет снижение мобилизационного возраста до 18 лет. Это именно преступление, потому что снижай хоть до 14, как в гитлеровской Германии, создавай «гитлерюгенд», ситуацию на поле боя это не поменяет. Это всем понятно», — заявил Путин.