Путин заявил о поступлении передовых комплексов с ИИ в российские войска

В ходе выступления на итоговой коллегии Минобороны глава государства Владимир Путин рассказал, что в российские войска поступают передовые роботизированные комплексы. В частности, речь идёт об объектах с технологиями искусственного интеллекта (ИИ).

«В войска поступают передовые роботизированные комплексы, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта», — сообщил глава государства.