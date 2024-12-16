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Регион
16 декабря, 11:28

Путин заявил о поступлении передовых комплексов с ИИ в российские войска

В ходе выступления на итоговой коллегии Минобороны глава государства Владимир Путин рассказал, что в российские войска поступают передовые роботизированные комплексы. В частности, речь идёт об объектах с технологиями искусственного интеллекта (ИИ).

«В войска поступают передовые роботизированные комплексы, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта», — сообщил глава государства.

Российский лидер уточнил, какие именно комплексы применяются нашими бойцами. По словам президента, это разведывательные и ударные исполнители, морские дроны и робототехнические платформы многоцелевого применения.

Стоит отметить, что беспилотники активно используются нашими бойцами в ходе спецоперации на Украине. По оценке Минобороны, ежедневно в зоне СВО российские военные используют более 3,5 тысячи дронов. Дефицита с дронами в Армии России нет: ВС РФ получают несколько тысяч БПЛА ежедневно.

Путин заявил, что ВС РФ прочно держат стратегическую инициативу в зоне СВО
Путин заявил, что ВС РФ прочно держат стратегическую инициативу в зоне СВО
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Life.ru / Kandinsky 3.1

Алена Пенчугина
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