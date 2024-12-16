Путин заявил о поступлении передовых комплексов с ИИ в российские войска
В ходе выступления на итоговой коллегии Минобороны глава государства Владимир Путин рассказал, что в российские войска поступают передовые роботизированные комплексы. В частности, речь идёт об объектах с технологиями искусственного интеллекта (ИИ).
«В войска поступают передовые роботизированные комплексы, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта», — сообщил глава государства.
Российский лидер уточнил, какие именно комплексы применяются нашими бойцами. По словам президента, это разведывательные и ударные исполнители, морские дроны и робототехнические платформы многоцелевого применения.
Стоит отметить, что беспилотники активно используются нашими бойцами в ходе спецоперации на Украине. По оценке Минобороны, ежедневно в зоне СВО российские военные используют более 3,5 тысячи дронов. Дефицита с дронами в Армии России нет: ВС РФ получают несколько тысяч БПЛА ежедневно.
Life.ru / Kandinsky 3.1