Путин рассказал, как обстоят дела с производством беспилотников в России
Путин заявил, что ВС РФ получают несколько тысяч БПЛА ежедневно
Армия Росси получает несколько тысяч беспилотников ежедневно, заявил президент России Владимир Путин на итоговом заседании коллегии Минобороны. Он отметил, что в начале специальной операции (СВО) возникли трудности с дронами, так как некоторые модели были дорогостоящими и сложными в использовании.
«В начале спецоперации у нас были проблемы в этой сфере. Некоторые образцы оказались дорогостоящими и сложными в эксплуатации. Сегодня ежедневно несколько тысяч беспилотников различного назначения поступают в войска», — заявил Путин.
Путин также подчеркнул важность увеличения производства робототехнических комплексов и БПЛА для армии, а также улучшения их боевых и эксплуатационных характеристик. Кроме того, он указал на необходимость обучения операторов таких комплексов по программам, основанным на опыте реальных боевых действий.
В ходе коллегии Минобороны президент назвал этот год знаковым в достижении целей спецоперации. Он также заявил, что ВС РФ в этом году освободили 189 населённых пунктов. Президент выразил благодарность военным за такое впечатляющее выполнение боевых задач. Также Путин почтил минутой молчания память погибших на СВО.
Life.ru / Kandinsky 3.1