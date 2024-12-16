Путин рассказал, как обстоят дела с производством беспилотников в России

Армия Росси получает несколько тысяч беспилотников ежедневно, заявил президент России Владимир Путин на итоговом заседании коллегии Минобороны. Он отметил, что в начале специальной операции (СВО) возникли трудности с дронами, так как некоторые модели были дорогостоящими и сложными в использовании.

«В начале спецоперации у нас были проблемы в этой сфере. Некоторые образцы оказались дорогостоящими и сложными в эксплуатации. Сегодня ежедневно несколько тысяч беспилотников различного назначения поступают в войска», — заявил Путин.