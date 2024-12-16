Путин заявил, что Россия не интегрируется в полномасштабную гонку вооружений
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Геополитическая ситуация заставляет Россию обеспечивать дополнительную безопасность, однако она не вступает в полномасштабную гонку вооружений. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны.
«Учитывая рост геополитической напряжённости, мы вынуждены принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности России и наших союзников. Делаем это аккуратно и взвешенно, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию нашей страны», — сказал лидер.
Владимир Путин уже отмечал, что Россия не желает участвовать в новой гонке вооружений, но будет поддерживать свои ядерные силы на необходимом уровне, чтобы противостоять внешней угрозе. При любых событиях РФ даст справедливый ответ на любые выпады.