Путин заявил, что Россия не интегрируется в полномасштабную гонку вооружений

Геополитическая ситуация заставляет Россию обеспечивать дополнительную безопасность, однако она не вступает в полномасштабную гонку вооружений. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны.

«Учитывая рост геополитической напряжённости, мы вынуждены принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности России и наших союзников. Делаем это аккуратно и взвешенно, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию нашей страны», — сказал лидер.