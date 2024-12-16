Путин назвал непростой военно-политическую обстановку в мире

Военно-политическая обстановка в мире по-прежнему остаётся непростой. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны.

«Сегодня военно-политическая обстановка в мире остаётся непростой и нестабильной», — сказал глава государства.