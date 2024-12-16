Путин назвал непростой военно-политическую обстановку в мире
Военно-политическая обстановка в мире по-прежнему остаётся непростой. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны.
«Сегодня военно-политическая обстановка в мире остаётся непростой и нестабильной», — сказал глава государства.
Кровопролитие на Ближнем Востоке, по словам президента, продолжает оставаться актуальной проблемой. Кроме того, высокий уровень конфликтного потенциала сохраняется в нескольких других регионах мира.
Ранее Путин, выступая на коллегии Минобороны, осудил методы Запада, который он применяет в борьбе против нашей страны. Тактика, по словам российского лидера, простая.
Life.ru