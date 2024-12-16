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Регион
16 декабря, 10:49

Путин назвал непростой военно-политическую обстановку в мире

Военно-политическая обстановка в мире по-прежнему остаётся непростой. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны.

«Сегодня военно-политическая обстановка в мире остаётся непростой и нестабильной», — сказал глава государства.

Кровопролитие на Ближнем Востоке, по словам президента, продолжает оставаться актуальной проблемой. Кроме того, высокий уровень конфликтного потенциала сохраняется в нескольких других регионах мира.

Ранее Путин, выступая на коллегии Минобороны, осудил методы Запада, который он применяет в борьбе против нашей страны. Тактика, по словам российского лидера, простая.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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