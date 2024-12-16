Путин почтил минутой молчания память погибших бойцов СВО
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны объявил минуту молчания в память о погибших участниках специальной военной операции (СВО). Глава государства также подчеркнул важность помнить о бойцах и заботиться об их семьях.
«Наш долг помнить наших боевых товарищей, которые погибли защищая Родину и наш народ. Окружить постоянной заботой их семьи, их детей», — заявил президент.
Кроме того, в ходе коллегии Минобороны Путин назвал 2024 год знаковым в достижении целей СВО. Он также рассказал, что российские войска в этом году освободили 189 населённых пунктов. В свою очередь, министр обороны РФ Андрей Белоусов анонсировал создание в ВС РФ нового рода войск.