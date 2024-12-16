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16 декабря, 11:32

Белоусов анонсировал создание в ВС РФ нового рода войск

Белоусов: В ВС России в 2025 году сформируют войска беспилотных систем

В Вооружённых силах России будет сформирован новый род войск — «войска беспилотных систем». С таким заявлением выступил министр обороны РФ Андрей Белоусов на коллегии оборонного ведомства.

Белоусов заявил о создании нового рода войск ВС РФ. Видео © Life.ru

«В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего предлагается сформировать новый род войск — «воска беспилотных систем». Завершим их создание в третьем квартале следующего года», — сказал министр.

Российские войска освободили в этом году почти 4,5 тысячи кв.км территории
Российские войска освободили в этом году почти 4,5 тысячи кв.км территории

Ранее Белоусов озвучил потери ВСУ за всё время спецоперации. К слову, только в 2024 году потери украинской армии превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zysko Sergii

Мария Любицкая
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