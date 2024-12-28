На Западе раскрыли главный страх Зеленского

Киев не хочет идти на переговоры, так как власти опасаются потерять источник обогащения. Таким мнением поделился , заявил британский аналитик Александр Меркурис. По его словам, украинская сторона специально выдвигает невыполнимые требования, чтобы разрушить весь переговорный процесс.

«Я твёрдо уверен, что эти люди предпочтут потерпеть полное поражение, чем пойти на компромисс, потому что с их точки зрения таким образом они сохранят приток денег», — сказал эксперт в эфире ютуб-канала Duran.

По мнению аналитика, Владимир Зеленский и его окружение, если конфликт продолжится, смогут сохранить свои карьеры и жить так, как им хочется. Поэтому они, считает Меркурис, будут сопротивляться каждому шагу на пути к переговорам.