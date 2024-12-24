Кремль расписал мрачную позицию Киева по переговорам, обрекающую его на уничтожение

Москва открыта к диалогу для дипломатического урегулирования конфликта на Украине, но Киев продолжает отвергать такой вариант – никаких подвижек к переговорам сейчас нет. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать прогноз премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о двух сценариях завершится СВО в 2025 году.

«Как неоднократно говорил президент [РФ Владимир Путин], мы сохраняем открытость для решения наших проблем посредством переговоров. Мы сохраняем открытость к переговорам. Но, поскольку пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, мы продолжаем нашу [специальную военную] операцию», — разъяснил позицию России официальный представитель Кремля.