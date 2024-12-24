Новый год
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 декабря, 13:20

Кремль расписал мрачную позицию Киева по переговорам, обрекающую его на уничтожение

Песков сообщил, что никаких подвижек к переговорам со стороны Украины нет

Российско-украинские переговоры в Беловежской пуще в 2022 году. Обложка © t.me / БелТА

Российско-украинские переговоры в Беловежской пуще в 2022 году. Обложка © t.me / БелТА

Москва открыта к диалогу для дипломатического урегулирования конфликта на Украине, но Киев продолжает отвергать такой вариант – никаких подвижек к переговорам сейчас нет. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать прогноз премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о двух сценариях завершится СВО в 2025 году.

«Как неоднократно говорил президент [РФ Владимир Путин], мы сохраняем открытость для решения наших проблем посредством переговоров. Мы сохраняем открытость к переговорам. Но, поскольку пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, мы продолжаем нашу [специальную военную] операцию», — разъяснил позицию России официальный представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента добавил, что динамика боевых действий говорит сама за себя — Армия России идёт вперёд. По его словам, Москве важно выполнить все задачи, которые стоят по обеспечению безопасности нашей страны.

В Госдуме поддержали прогноз Орбана о двух сценариях стремительного завершения СВО
В Госдуме поддержали прогноз Орбана о двух сценариях стремительного завершения СВО

Как уже писал Life.ru, по прогнозу Орбана, конфликт на Украине закончится в 2025 году либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из воюющих сторон. Какой, догадаться не сложно, – венгерский премьер не раз отмечал, что Киев уже проиграл в конфликте. Оборонный комитет Госдумы уже оценил два представленных Орбаном сценария.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar