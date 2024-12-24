Кремль расписал мрачную позицию Киева по переговорам, обрекающую его на уничтожение
Песков сообщил, что никаких подвижек к переговорам со стороны Украины нет
Российско-украинские переговоры в Беловежской пуще в 2022 году. Обложка © t.me / БелТА
Москва открыта к диалогу для дипломатического урегулирования конфликта на Украине, но Киев продолжает отвергать такой вариант – никаких подвижек к переговорам сейчас нет. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать прогноз премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о двух сценариях завершится СВО в 2025 году.
«Как неоднократно говорил президент [РФ Владимир Путин], мы сохраняем открытость для решения наших проблем посредством переговоров. Мы сохраняем открытость к переговорам. Но, поскольку пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, мы продолжаем нашу [специальную военную] операцию», — разъяснил позицию России официальный представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента добавил, что динамика боевых действий говорит сама за себя — Армия России идёт вперёд. По его словам, Москве важно выполнить все задачи, которые стоят по обеспечению безопасности нашей страны.
Как уже писал Life.ru, по прогнозу Орбана, конфликт на Украине закончится в 2025 году либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из воюющих сторон. Какой, догадаться не сложно, – венгерский премьер не раз отмечал, что Киев уже проиграл в конфликте. Оборонный комитет Госдумы уже оценил два представленных Орбаном сценария.